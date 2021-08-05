Обіцяв канікули в Греції: у Маріуполі іноземець вербував українок для заняття проституцією

У Маріуполі повідомили про підозру чоловіку, який вербував молодих жінок для заняття проституцією у Греції. Йому загрожує від п’яти до дванадцяти років за ґратами.

Підозрюваним виявився 38-річний громадянин Вірменії. Знаючи про складне матеріальне становище дівчат, він наполягав на вигідності заняття проституцією в грецькій столиці.

Жертвами вірменина ставали молоді жінки віком від 20 до 30 років: їм він обіцяв від $50 за одну годину надання сексуальних послуг.

Також чоловік нібито брав на себе відповідальність за гідні умови проживання, вибір клієнтів, харчування та документи. Останніми його жертвами стали дві студентки з Маріуполя.

– У липні 2021 року підозрюваний познайомився у ресторані Маріуполя з двома студентками та запропонував їм “роботу”. 4 серпня у Києві під час супроводження завербованих до автобусу Україна-Греція зловмисника було затримано, – повідомили в прокуратурі.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.149 (Торгівля людьми) КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.