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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Семейная расправа: в Чернигове сын избил отца до смерти, а отец зарезал сына

Семейная расправа: в Чернигове сын избил отца до смерти, а отец зарезал сына

В Чернигове за сутки произошло два убийства: отец зарезал своего сына, а сын до смерти забил отца. Спасти обоих пострадавших не удалось.

По данным департамента уголовного розыска, оба инцидента произошли в областном центре.

В одном из спальных районов Чернигова парень нанес серию смертельных ударов родному отцу и оставил его умирать в квартире.

Полицейским, прибывшим на вызов, он сообщил, что отец случайно упал и смертельно травмировался.

В то же время на теле мужчины были обнаружены следы насильственной смерти, что свидетельствовало о причастности сына к убийству.

Семейная расправа: в Чернигове сын избил отца до смерти, а отец зарезал сына

Вследствие другого инцидента, произошедшего в другом районе Чернигова, умер 36-летний мужчина. Смертельные ножевые ранения ему нанес родной отец.

Оба мужчины задержаны и доставлены в райотдел. Известно, что уголовные производства по фактам умышленного убийства уже открыты.

В ближайшее время подозреваемым будут избраны меры пресечения. Следствие продолжается.

Источник: Департамент уголовного розыска

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