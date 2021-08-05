Сімейна розправа: у Чернігові син забив батька до смерті, а батько зарізав сина

У Чернігові за добу сталося два вбивства: батько зарізав свого сина, а син до смерті забив батька. Врятувати обох постраждалих не вдалося.

За даними департаменту карного розшуку, обидва інциденти сталися в обласному центрі.

В одному зі спальних районів Чернігова хлопець наніс серію смертельних ударів рідному батьку і залишив його помирати у квартирі.

Поліцейським, які прибули на виклик, він повідомив, що батько випадково впав і смертельно травмувався.

Водночас на тілі чоловіка було виявлено сліди насильницької смерті, що свідчило про причетність сина до вбивства.

Внаслідок іншого інциденту, що стався в іншому районі Чернігова, помер 36-річний чоловік. Смертельні ножові поранення йому завдав рідний батько.

Обох чоловіків затримано і доставлено до райвідділку. Відомо, що кримінальні провадження за фактами умисного вбивства вже відкрито.

Найближчим часом підозрюваним буде обрано запобіжні заходи. Слідство триває.

Джерело: Департамент карного розшуку