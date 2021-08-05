Сімейна розправа: у Чернігові син забив батька до смерті, а батько зарізав сина

У Чернігові за добу сталося два вбивства: батько зарізав свого сина, а син до смерті забив батька. Врятувати обох постраждалих не вдалося.
За даними департаменту карного розшуку, обидва інциденти сталися в обласному центрі.
В одному зі спальних районів Чернігова хлопець наніс серію смертельних ударів рідному батьку і залишив його помирати у квартирі.
Поліцейським, які прибули на виклик, він повідомив, що батько випадково впав і смертельно травмувався.
Водночас на тілі чоловіка було виявлено сліди насильницької смерті, що свідчило про причетність сина до вбивства.
Внаслідок іншого інциденту, що стався в іншому районі Чернігова, помер 36-річний чоловік. Смертельні ножові поранення йому завдав рідний батько.
Обох чоловіків затримано і доставлено до райвідділку. Відомо, що кримінальні провадження за фактами умисного вбивства вже відкрито.
Найближчим часом підозрюваним буде обрано запобіжні заходи. Слідство триває.
Джерело: Департамент карного розшуку