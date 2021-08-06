Закрылся и курил на балконе: в Виннице мужчина поджег квартиру после скандала с женой

В Виннице мужчина после очередного скандала с женой поджег собственную квартиру. Вместо того, чтобы спасать имущество от огня, он стоял на балконе и курил сигарету.

— Горит квартира, а он в окне курит сигару, — подписали видео в соцсетях.

История скандала

Инцидент произошел 2 августа в одной из многоэтажек на улице Келецкой.

Уже после приезда пожарных стало понятно, что нужно вызвать полицейских.

Выяснилось, что причиной скандала между супругами стало то, что женщина захотела уйти от мужа. От злости 41-летний винничанин поджег имущество, которое находилось в квартире, а сам закрылся на балконе.

Когда прибыли полицейские, он отказывался открывать дверь, однако после переговоров все же вышел.

Горе-мужа задержали, сейчас он находится в СИЗО: для чего и чем именно поджег квартиру, говорить отказывается.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 194 (Уничтожение имущества путем поджога) УК Украины.

Если суд докажет вину мужчины, ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы.