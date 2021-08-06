Зачинився і курив на балконі: у Вінниці чоловік підпалив квартиру після скандалу з дружиною

У Вінниці чоловік після чергового скандалу з дружиною підпалив власну квартиру. Замість того, щоб рятувати майно від вогню, він стояв на балконі і курив сигарету.

– Горить квартира, а він у вікні курить сигару, – підписали відео у соцмережах.

Історія скандалу

Інцидент стався 2 серпня в одній із багатоповерхівок на вулиці Келецькій.

Вже після приїзду пожежників стало зрозуміло, що потрібно викликати поліцейських.

З’ясувалося, що причиною скандалу між подружжям стало те, що жінка захотіла піти від чоловіка. Від злості 41-річний вінничанин підпалив майно, яке знаходилося в квартирі, а сам зачинився на балконі.

Коли прибули поліцейські, він відмовлявся відчиняти, проте після переговорів все ж вийшов.

Горе-чоловіка затримали, зараз він перебуває в СІЗО: для чого і чим саме підпалив квартиру, говорити відмовляється.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.194 (Знищення майна шляхом підпалу) КК України.

Якщо суд доведе вину чоловіка, йому загрожує від трьох до восьми років в’язниці.