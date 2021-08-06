Суд поместил под стражу Владимира Прохнича, который угрожал взорваться в Кабмине

Печерский райсуд Киева отправил под стражу ветерана АТО Владимира Прохнич, который 4 августа с гранатой в руках зашел в помещение Кабмина и угрожал взорваться.

Следующие 60 дней он проведет в камере следственного изолятора. Таким образом судья удовлетворил ходатайство Печерской окружной прокуратуры.

Уголовное производство по делу Владимира Прохнича открыто по ст. 341, ст. 345, ч. 2 ст. 147 и ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Речь идет о захвате госздания, угрозах сотрудникам правоохранительных органов, захвате заложников и незаконном обращении с оружием. По статье Терроризм дело Владимира Прохнича не проходит.

Попытка захвата Кабмина: что известно

О том, что мужчина с гранатой в руках зашел в здание правительства и угрожал подорваться, стало известно утром 4 августа.

На место инцидента прибыли силовики спецназа, после чего начались попытки начать переговоры с мужчиной.

Из соцсетей стало известно, что мужчиной с гранатой оказался боец батальона Айдар Владимир Прохнич.

В результате попытки захвата Кабмина никто не пострадал. После переговоров, к которым присоединился хороший товарищ Владимира Прохнича, он был задержан.

После предоставления правовой оценки инцидента правоохранители назначили мужчине психиатрическую экспертизу.