Суд помістив під варту Володимира Прохнича, який погрожував підірватися в Кабміні

Печерський райсуд Києва відправив під варту ветерана АТО Володимира Прохнича, який 4 серпня з гранатою в руках зайшов до приміщення Кабміну і погрожував підірватися.

Наступні 60 днів він проведе в камері слідчого ізолятора. Таким чином суддя задовольнив клопотання Печерської окружної прокуратури.

Кримінальне провадження у справі Володимира Прохнича відкрито за ст. 341, ст. 345, ч. 2 ст. 147 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Йдеться про захоплення держбудівлі, погрози працівникам правоохоронних органів, захоплення заручників та незаконне поводження зі зброєю. Статтю Тероризм Володимиру Прохничу не інкриміновували.

Спроба захоплення Кабміну: що відомо

Про те, що чоловік з гранатою в руках зайшов до будівлі уряду і погрожував підірватися, стало відомо вранці 4 серпня.

На місце інциденту прибули силовики спецназу, після чого почалися спроби почати переговори з чоловіком.

Із соцмереж стало відомо, що чоловіком з гранатою виявився боєць батальйону Айдар Володимир Прохнич.

Внаслідок спроби захоплення Кабміну ніхто не постраждав. Після переговорів, до яких долучився хороший товариш Володимира Прохнича, його затримали.

Після надання правової оцінки інциденту правоохоронці призначили чоловіку психіатрічну експертизу.