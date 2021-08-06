Украл ключи от квартиры и пришел ночью: на Житомирщине мужчина изнасиловал ученицу лицея

На Житомирщине под стражу поместили 28-летнего мужчину, который изнасиловал ученицу лицея. Два года назад он только вышел на свободу после девятилетнего заключения за изнасилование и развращение.

Инцидент произошел в июле. Мужчина длительное время планировал свое преступление: для этого он узнал, где девочка прячет ключи от квартиры.

Около 3.00 ночи он нашел ключ в тайнике, проник в квартиру, избил и изнасиловал школьницу, после чего оделся и убежал.

Выяснилось, что нападавший и жертва были знакомы. Сейчас 28-летнего насильника поместили в СИЗО без права выйти под залог.

Правоохранители также подтвердили, что за аналогичное преступление он был заключен на 9 лет и 6 месяцев. Мужчина освободился из мест лишения свободы в 2019 году.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 152 УК Украины. На этот раз подозреваемому грозит от 7 до 12 лет за решеткой.

Источник: Житомирская областная прокуратура