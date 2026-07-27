С 1 августа 2026 года в Украине вступят в силу важные изменения, которые коснутся миллионов граждан. Среди них – продление военного положения и мобилизации, новые выплаты, изменения в военном учете и многое другое.

Все нововведения, о которых стоит знать украинцам, смотрите в материале Факты ICTV.

На какой срок продлили военное положение и мобилизацию в Украине

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине будут действовать с 05:30 2 августа 2026 года еще 90 суток, до 31 октября 2026 года.

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Соответствующие законопроекты президент внес в Верховную Раду 13 июля, после чего их поддержал парламент.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации 24 июля. Информация о подписании законов №4928-ІХ и №4929-ІХ опубликована в карточках соответствующих законопроектов на сайте Верховной Рады.

Как ветеранам получить до 95 тыс. грн от Красного Креста

Украинские ветераны, полностью или частично потерявшие зрение во время защиты Украины, могут получить до 95 тыс. грн целевой помощи от Красного Креста.

Для этого необходимо подать заявление, а выплаты будут поступать на специальные счета с 1 августа по 30 октября 2026 года.

Полученные средства можно использовать для обустройства жилья и приобретения специальных средств, которые помогут ветеранам вести более самостоятельную и комфортную жизнь.

В частности, программа предусматривает 26 видов техники и адаптационных средств на выбор, среди которых смартфоны с функцией озвучивания экрана, адаптивная бытовая техника, специальные навигационные системы и другие устройства для людей с нарушениями зрения.

Как подать заявление

Подать заявление на получение помощи можно:

лично;

через уполномоченного представителя;

по почте;

онлайн в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту жительства.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут обратиться по месту своего фактического проживания.

Выплаты ко Дню Независимости: что известно о разовом пособии

Пенсионерам, а также получателям жилищных субсидий и льгот, не проходящим военную службу, выплаты ко Дню Независимости-2026 будут предоставлены в августе вместе с пенсией, субсидией или льготой.

Ветеранам войны, которые в настоящее время проходят военную службу, средства перечислят на счета воинских частей, учреждений или организаций по месту службы.

В Пенсионном фонде рекомендуют военнослужащим проверить, есть ли в кадровых документах информация об их статусе ветерана войны.

Кому необходимо подать заявление

Если человек имеет право на выплату, но не находится на военной службе и не получает пенсию, жилищную субсидию или льготы, ему необходимо самостоятельно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Заявление могут подать граждане, которые приобретут право на помощь до 24 августа, но не получат ее до 1 октября 2026 года. В таком случае Пенсионный фонд должен произвести выплату до 1 ноября.

Какие документы необходимы

Заявление подается в произвольной форме. В нем необходимо указать:

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

номер банковского счета (IBAN);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

реквизиты удостоверения, подтверждающего право на выплату.

К заявлению необходимо приложить копии паспорта и удостоверения, подтверждающего соответствующий льготный статус. При личном обращении необходимо также предъявить оригиналы документов.

Что предусматривает Закон о нотификации косметики

С 3 августа 2026 года в Украине завершится переходный период к новым правилам обращения с косметической продукцией, гармонизированным со стандартами Европейского Союза.

Отныне производители, импортеры и продавцы должны работать в соответствии с требованиями Технического регламента, а новая косметика сможет попасть на рынок только после прохождения процедуры нотификации.

Главное нововведение заключается в том, что перед продажей новой косметической продукции информацию о ней необходимо внести в государственную систему. При нотификации подаются сведения о составе средства, производителе и ответственном лице.

Контроль за выполнением новых требований будет осуществлять Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В то же время, если косметическая продукция была введена в оборот до 3 августа 2026 года, ее разрешено реализовывать до истечения срока годности.

Однако у бизнеса должны быть документы, подтверждающие дату закупки или введения товара в оборот. Прежде всего это накладные, договоры с поставщиками и другие первичные документы.

Производителям и импортерам необходимо подготовить техническую документацию, провести оценку безопасности продукции и пройти процедуру нотификации.

Магазинам и дистрибьюторам следует проверить документы на товарные остатки и убедиться, что новая продукция соответствует требованиям законодательства.

Какие риски в случае нарушения

После 3 августа 2026 года продажа косметики, которая должна пройти нотификацию, но не прошла ее, будет считаться нарушением технического регламента. Также проблемы могут возникнуть у предпринимателей, которые не смогут подтвердить происхождение товара во время проверки.

Несмотря на опасения бизнеса, новые правила не означают массового закрытия магазинов. Их цель заключается в приближении украинского рынка косметики к европейским стандартам безопасности и качества.

На сколько подорожает проезд в Kyiv City Express

С 22 июля стоимость проезда в Kyiv City Express выросла почти вдвое. В зависимости от способа оплаты билет будет стоить от 30 до 37 грн.

В частности, после повышения тарифов стоимость проезда составляет:

30 грн – в приложениях Укрзализныця и Киев Цифровой;

34,20 грн – при оплате через валидаторы или терминалы Киев Цифровой;

36,70 грн – в терминалах самообслуживания Укрзализныци;

37 грн – в кассах и у разъездного кассира.

В Укрзализныце подчеркивают, что все льготы для пассажиров остаются в силе. Студенты по-прежнему могут покупать билеты со скидкой через приложение, а ветераны и пенсионеры будут оформлять бесплатные проездные документы в кассах.

Также компания работает над внедрением проездных абонементов, которые позволят постоянным пассажирам экономить на ежедневных поездках.

В УЗ пояснили, что решение о повышении тарифов связано с ростом расходов на ремонт и содержание подвижного состава, оплату электроэнергии и обеспечение работы городской электрички. Кроме того, в компании отмечают, что Киев с 2021 года не компенсирует перевозки льготников, а задолженность столицы уже превысила 10 млн грн.

Ранее самый дешевый билет в приложении стоил 15 грн, тогда как после пересмотра тарифов минимальная цена составляет 30 грн, то есть проезд подорожал вдвое. Это самое значительное изменение стоимости проезда в Kyiv City Express за последние годы.

В то же время в Укрзализныце анонсировали запуск проездных абонементов для пассажиров, которые регулярно пользуются городской электричкой.

Как в августе пересмотрят статус критически важных предприятий

В августе в Украине состоится пересмотр статуса критически важных предприятий по новым правилам. Соответствующие изменения введены постановлением Кабинета министров Украины от 1 июля 2026 года №862, которое внесло изменения в постановление №692.

Предприятия, получившие статус критически важных, должны подтвердить соответствие обновленным критериям и подать необходимые документы.

В частности, до 10 августа они должны предоставить справку о средней заработной плате работников и налоговую отчетность за последний календарный месяц.

Таким образом, бизнесу следует как можно скорее проверить соответствие новым требованиям и подготовить пакет документов.

Для подтверждения статуса теперь недостаточно соответствовать одному критерию. Предприятия должны документально подтвердить соответствие отраслевым показателям, среди которых количество работников, объемы деятельности, уплата налогов, наличие материально-технической базы, выполнение государственных заказов, а также надлежащее ведение воинского учета.

Кроме того, критерии продолжают обновляться, поэтому компаниям рекомендуется регулярно проверять изменения и актуальность документов.

Особое внимание будет уделяться бронированию работников. С 1 сентября 2026 года зарплата забронированных работников должна составлять не менее трех минимальных зарплат. Несоблюдение этого требования может стать основанием для потери статуса критически важного предприятия.

Государственное стимулирование индустриальных парков: сколько будут принимать заявления

До 15 августа 2026 года продолжается прием заявок на государственное стимулирование индустриальных парков в рамках политики Сделано в Украине. Подать документы можно через банки-партнеры: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Сенс Банк.

Отмечается, что государство оказывает поддержку на условиях софинансирования: 50/50, а для прифронтовых и деоккупированных территорий действует льготный механизм 80/20. Кроме того, для промышленных парков, поврежденных в результате российских обстрелов, государство компенсирует до 80% стоимости восстановления инфраструктуры, но не более 200 млн грн на один парк.

Для получения финансирования заявитель должен в течение трех лет ввести в эксплуатацию не менее 5 тыс. кв. м промышленной недвижимости и привлечь не менее двух производственных предприятий.

По данным правительства, каждая гривна государственной поддержки позволяет привлечь 5–6 грн частных инвестиций. По состоянию на конец 2025 года в индустриальных парках уже построили или строят 37 заводов, а государственное стимулирование получили 22 индустриальных парка, в рамках которых реализуют 56 инвестиционных проектов на общую сумму 1,8 млрд грн.

Военный учет через Резерв+: что изменится с 1 августа

До 31 июля юноши 2009 года рождения могут встать на воинский учет онлайн через приложение Резерв+. Это позволяет пройти обязательную процедуру дистанционно, без посещения ТЦК и СП, очередей и бумажных документов.

В то же время с 1 августа 2026 года онлайн-постановка на воинский учет через Резерв+ станет недоступной. После этой даты встать на учет можно будет только лично в ТЦК и СП или автоматически по достижении 18 лет.

Чтобы оформить военный учет через Резерв+, нужно обновить или установить приложение, авторизоваться через BankID, выбрать функцию Встать на учет, проверить данные и подтвердить запрос. После обработки запроса в приложении появится Резерв ID со статусом Призывник.

В Министерстве обороны подчеркивают, что постановка на воинский учет не означает призыв на военную службу. Она необходима для получения воинско-учетного документа, который может понадобиться при поступлении в учебное заведение, трудоустройстве, оформлении отдельных документов и получении государственных услуг.

Повышение тарифов Укрзализныци: когда вступят в силу

С 1 августа 2026 года ожидается первый этап повышения тарифов на грузовые перевозки Укрзализныцы в пределах Украины.

В частности, стоимость перевозок планируется увеличить на 30%, а также — унифицировать тарифы на перевозку пустых вагонов.

Это должно заменить действующую систему, при которой тариф зависит от того, какой груз перевозился в вагоне ранее, и сделать такие перевозки безубыточными.

В то же время решение о втором этапе индексации тарифов, запланированном с 1 января 2027 года, будет приниматься отдельно.

Пакунок школяра: как подать заявку на получение помощи в размере 5000 грн

Также в августе 2026 года родители будущих первоклассников снова смогут подать заявку на получение 5 000 грн в рамках государственной программы Пакунок школяра. Единовременная помощь предназначена для подготовки ребенка к школе: средства можно потратить на канцелярские принадлежности, одежду, обувь, рюкзак и другие необходимые вещи.

Министерство социальной политики подтвердило, что программа продолжается и в этом году. Помощь могут получить семьи, чьи дети являются гражданами Украины и зачислены в первый класс в 2026/2027 учебном году, в том числе семьи внутренне перемещенных лиц.

Как подать заявку на Пакунок школяра

Подать заявку на получение 5 000 грн можно до 1 ноября 2026 года:

через приложение Дия;

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Выплата назначается одному из родителей или законному представителю ребенка. При этом пособие не предоставляется детям, которые выехали на постоянное место жительства за границу или находятся на временно оккупированных территориях.

Для назначения выплаты школа должна подтвердить зачисление первоклассника через государственную информационную систему АИКОМ. Учебное заведение вносит или обновляет данные о ребенке и одном из родителей, после чего информацию проверяет Пенсионный фонд Украины.

После завершения проверки данных Пенсионный фонд начнет начисление и выплату единовременного пособия.

Бесплатное обучение по кибербезопасности: кто сможет принять участие в программе

В Украине с 1 августа 2026 года стартует экспериментальная государственная программа, в рамках которой две тысячи людей с инвалидностью I и II группы, в частности ветераны, смогут бесплатно пройти обучение по кибербезопасности. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.

Программа разработана Министерством социальной политики, семьи и единства. Она продлится два года и призвана помочь людям с инвалидностью получить современную профессию и найти работу после завершения обучения.

По словам министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина, направление кибербезопасности было выбрано из-за высокого спроса на специалистов, конкурентоспособного уровня оплаты труда и возможности работать удаленно.

Участникам программы не только оплатят обучение, но и обеспечат психологическое сопровождение на протяжении всего курса. Одним из главных условий реализации проекта является дальнейшее трудоустройство выпускников.

Программа призвана расширить возможности трудоустройства для людей с инвалидностью, ведь в настоящее время, по данным Министерства социальной политики, работают менее 18% лиц с инвалидностью I и II группы.

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