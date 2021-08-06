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Наташа Тарчевська |

Вкрав ключі від квартири і прийшов уночі: на Житомирщині чоловік зґвалтував ученицю ліцею

Вкрав ключі від квартири і прийшов уночі: на Житомирщині чоловік зґвалтував ученицю ліцею

На Житомирщині під варту помістили 28-річного чоловіка, який зґвалтував ученицю ліцею. Два роки тому він тільки вийшов на волю після дев’ятирічного ув’язнення за зґвалтування та розбещення.

Інцидент стався у липні. Чоловік довгий час планував свій злочин: для цього він дізнався, де дівчинка ховає ключі від квартири.

Близько 3.00 ночі він знайшов ключ у схованці, проник у квартиру і зґвалтував школярку, після чого вдягнувся і втік.

З’ясувалося, що нападник і жертва були знайомі. Наразі 28-річного ґвалтівника помістили в СІЗО без права вийти під заставу.

Правоохоронці також підтвердили, що за аналогічний злочин його було ув’язнено на 9 років і 6 місяців. Чоловік звільнився з місць позбавлення волі у 2019 році.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст. 152 КК України. Цього разу підозрюваному загрожує від 7 до 12 років за ґратами.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура

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