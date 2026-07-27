Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили над территорией Курской области РФ тяжелый ударно-разведывательный беспилотник Форпост-Р, который является носителем управляемых авиабомб КАБ-20.

Это шестой подтвержденный случай уничтожения такого БпЛА с начала полномасштабной войны, заявил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

СБС уничтожили дрон Форпост-Р в Курской области

По словам Бровди, 27 июля беспилотник обнаружили и уничтожили пилоты 7 батальона Топота 414 отдельной бригады Птицы Мадяра.

Сейчас смотрят

Российский БпЛА, носитель управляемых авиабомб КАБ-20 с лазерным наведением, был поражен украинским перехватчиком Чаклун-КМ на высоте 4 300 метров.

— Редкий трофей, шестой подтвержденный сбитый за время полномасштабного, второй на счету 414 обр Птицы Мадяра (первый — в апреле 2025 года), — подчеркнул Бровди.

Для 414 отдельной бригады Птицы Мадяра это второй такой трофей. Первый Форпост подразделение уничтожило в апреле 2025 года.

Командующий СБС сообщил, что с момента создания Группировки Сил беспилотных систем 11 июня 2025 года пилоты подразделений поразили или уничтожили 45 067 вражеских ударных и разведывательных беспилотников и 9 186 дронов типа Шахед и Гербера.

Что известно о БпЛА Форпост-Р

Дрон Форпост является лицензионной версией израильского беспилотника Searcher II, который Армия обороны Израиля приняла на вооружение в июне 1998 года. С 2012 года этот БпЛА производят в России по лицензии.

Комплекс предназначен для аэророзведки и состоит из трех беспилотников и наземной станции управления.

БпЛА имеет прямоугольный фюзеляж, сдвоенные хвостовые балки, горизонтальный стабилизатор, установленный сверху, прямое крыло без скошенных окончаний, которое расположено высоко в задней части корпуса.

Беспилотник управляется двумя рулями высоты на горизонтальном стабилизаторе, рулями направления на вертикальных стабилизаторах и двумя закрылками на каждом крыле.

Взлетная масса дрона составляет 500 кг, операционный радиус — 250 км, продолжительность полета — до 17 часов.

Максимальная высота полета достигает 6 000 м при условии использования одноцилиндрового двигателя 3W-55i немецкой компании 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH и элементов топливной системы ирландской компании Tillotson.

После замены двигателя на российский аналог АПД-85 максимальная высота полета Форпоста сократилась до 5 км, тогда как израильский Searcher II способен подниматься на высоту до 7 км.

Форпост-Р может нести две малогабаритные управляемые авиабомбы КАБ-20С с наведением по лазерному лучу, однако независимых подтверждений этого в настоящее время нет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.