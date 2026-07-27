Россия целенаправленно наносит удары по украинской портовой инфраструктуре, гражданским судам и морским маршрутам экспорта зерна, пытаясь сорвать поставки аграрной продукции на мировые рынки.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко.

Атаки РФ на порты Украины

По его словам, в последнее время Москва целенаправленно пытается блокировать торговое судоходство в Черном море и ослабить экспортный потенциал Украины. Такие действия преследуют цель не только нанести экономический ущерб, но и оказывать давление на глобальные продовольственные рынки.

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Павличенко сообщил, что с начала полномасштабной войны захватчики повредили или частично разрушили по меньшей мере 1054 объекта портовой инфраструктуры и 232 гражданских судна. В результате атак погибли или получили ранения 307 мирных жителей.

Особенно интенсивными, по словам дипломата, стали обстрелы в июне и июле 2026 года. За этот период под ударами оказались около 50 грузовых судов, а число погибших превысило 30 человек.

В качестве примера Павличенко привел атаку 19 июля на балкер Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау, принадлежащего турецкой компании. Сухогруз перевозил украинское зерно. В результате российского удара погибли 10 человек, среди которых был украинский лоцман.

Дипломат подчеркнул, что судно не имело ни одного военного назначения, а такие удары нельзя считать случайными.

Из-за обострения ситуации безопасности, по словам Павличенко, с 22 июля морской экспорт через украинские порты остановили. Это произошло именно в период сбора урожая, когда миллионы тонн украинского зерна должны поступать на международные рынки. В настоящее время более 90% экспорта украинской аграрной продукции осуществляется через черноморские порты.

Представитель Украины также заявил, что в отличие от действий России, украинские силы наносят удары исключительно по военным целям и объектам, обеспечивающим российскую военную машину.

Павличенко призвал ООН применить все имеющиеся механизмы для пресечения атак на гражданские суда, восстановления свободы судоходства в Черном море и обеспечения безопасности моряков.

Продовольственная безопасность

Во время заседания Совбеза глава Департамента ООН по политическим вопросам Кайоко Гото подтвердила, что новая волна российских атак на украинские порты и торговые суда представляет серьезную угрозу глобальной продовольственной безопасности.

По ее словам, систематические удары испытывают порты Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева. Только в этом месяце зафиксировано более шести атак на гражданские суда, во время которых погибли или были ранены 44 члена экипажей.

Гото также обратила внимание на последствия мирового рынка. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), с начала месяца цены на пшеницу в мире выросли на 20% и достигли самого высокого уровня с марта 2024 года.

Фото: Одеська ОВА

Источник : Укрінформ

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