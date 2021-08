ДТП с пассажирским автобусом в Турции: 15 погибших, 17 травмированных

В городе Балыкесир (Турция) перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии 15 людей погибли, еще 17 граждан травмировались.

11 человек погибли на месте происшествия. Еще четверых людей доставили в местные больницы, однако медикам не удалось спасти пострадавших.

В настоящее время правоохранители выясняют, что могло стать причиной автокатастрофы. По словам губернатора Хасана Чылдака, автобус вылетели с дороги и перевернулся.

Дядя одного из пострадавших мужчин рассказал, что его племянник направлялся в город Дикили, чтобы там провести свой отпуск.

Turkish soldiers work near the wreckage of the bus that rolled off the road in Balikesir, Turkey, 08 August 2021. At least fifteen people were killed and 17 injured in the accident. ???? epa / Anadolu / Mirac Kaya #Turkey #Busaccident #epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/4zeMfyNI6T

