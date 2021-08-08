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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

ДТП с пассажирским автобусом в Турции: 15 погибших, 17 травмированных

ДТП с пассажирским автобусом в Турции: 15 погибших, 17 травмированных

В городе Балыкесир (Турция) перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии 15 людей погибли, еще 17 граждан травмировались.

11 человек погибли на месте происшествия. Еще четверых людей доставили в местные больницы, однако медикам не удалось спасти пострадавших.

В настоящее время правоохранители выясняют, что могло стать причиной автокатастрофы. По словам губернатора Хасана Чылдака, автобус вылетели с дороги и перевернулся.

— Мои соболезнования родственникам погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — сказал турецкий политик.

Дядя одного из пострадавших мужчин рассказал, что его племянник направлялся в город Дикили, чтобы там провести свой отпуск.

По данным турецких СМИ, некоторым пострадавшим придется сделать пластические операции. Родственники травмированных людей приехали в город, чтобы поддержать своих близких в непростой ситуации. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия автокатастрофы. Расследование причин аварии продолжается.

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Источник: Anadolu

Фото: Getty Images

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