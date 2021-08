ДТП з пасажирським автобусом у Туреччині: 15 загиблих, 17 травмованих

У місті Баликесір (Туреччина) перекинувся пасажирський автобус. Унаслідок аварії 15 людей загинуло, ще 17 громадян травмувалися.

11 людей загинули на місці події. Ще чотирьох людей доставили у місцеві лікарні, проте медикам не вдалося врятувати постраждалих.

Наразі правоохоронці з’ясовують, що могло стати причиною автокатастрофи. За словами губернатора Хасана Чилдака, автобус вилетіли з дороги та перекинувся.

Дядько одного з постраждалих чоловіків розповів, що його племінник прямував у місто Дикили, щоб там провести свою відпустку.

Turkish soldiers work near the wreckage of the bus that rolled off the road in Balikesir, Turkey, 08 August 2021. At least fifteen people were killed and 17 injured in the accident. ???? epa / Anadolu / Mirac Kaya #Turkey #Busaccident #epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/4zeMfyNI6T

— european pressphoto agency (@epaphotos) August 8, 2021