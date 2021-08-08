Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

ДТП з пасажирським автобусом у Туреччині: 15 загиблих, 17 травмованих

ДТП з пасажирським автобусом у Туреччині: 15 загиблих, 17 травмованих

У місті Баликесір (Туреччина) перекинувся пасажирський автобус. Унаслідок аварії 15 людей загинуло, ще 17 громадян травмувалися.

11 людей загинули на місці події. Ще чотирьох людей доставили у місцеві лікарні, проте медикам не вдалося врятувати постраждалих.

Наразі правоохоронці з’ясовують, що могло стати причиною автокатастрофи. За словами губернатора Хасана Чилдака, автобус вилетіли з дороги та перекинувся.

– Мої співчуття родичам загиблих. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим, – сказав турецький політик.

Дядько одного з постраждалих чоловіків розповів, що його племінник прямував у місто Дикили, щоб там провести свою відпустку.

За даними турецьких ЗМІ, деяким постраждалим доведеться зробити пластичні операції. Родичі травмованих людей приїхали у місто, щоб підтримати своїх близьких у непростій ситуації. Нині фахівці ліквідовують наслідки автокатастрофи. Розслідування причин аварії триває.

Читайте
Загиблому в ДТП підлітку з Черкас надійшла повістка з військкомату

Джерело: Anadolu

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка