Локомотив и первый вагон пассажирского поезда сошли с рельсов в Тернопильсикий области.

Поезд направлялся из Рахова в Киев.

Никто из пассажиров не пострадал — их отправили с поездом №82 для сокращения задержки.

— Вблизи Тернополя сошел с рельсов локомотив и тремя колесными парами первый вагон поезда № 357 Рахов — Киев. В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия выехала комиссия Укразализныци. Случай расследуется, — сообщила пресс-служба Укрзализныци в Facebook.

В настоящее время решают вопрос о дальнейшем восстановления движения на участке.

Причины и обстоятельства происшествия установит специальная комиссия.

Поезд №357 Рахов-Киев оперативно отцепили от локомотива и вагона и отправили со станции Борки-Остров с задержкой почти на три часа.

Остальные поездов следует по графику без задержек.