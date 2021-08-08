Локомотив і перший вагон пасажирського поїзда зійшли з рейок у Тернопільсікій області.

Потяг направлявся з Рахова до Києва.

Ніхто з пасажирів не постраждав – їх відправили з поїздом №82 для скорочення затримки.

– Поблизу Тернополя зійшов з рейок локомотив та трьома колісними парами перший вагон поїзда № 357 Рахів – Київ. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце події виїхала комісія Укразалізниці. Випадок розслідується, – повідомила прес-служба Укрзалізниці у Facebook.

В даний час вирішується питання про подальше відновлення руху на ділянці.

Причини і обставини події встановить спеціальна комісія.