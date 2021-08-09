В колониии “ДНР” убили трех украинцев, среди них — чемпион Украины по дзюдо Сотников

В так называемой Кировской исправительной колонии №33, расположенной на территории “ДНР”, убили трех граждан Украины. Их осудили еще до начала российско-украинской войны на Донбассе.

Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, один из убитых просил ее о переводе на подконтрольную Украине территорию для отбывания наказания.

— К сожалению, процесс перевода лиц заблокировано оккупационными властями. Передача осужденных с “ДНР” не осуществляется с начала 2019 года, что сделало их заложниками ситуации, — объяснила омбудсмен.

По данным советника главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Гайде Ризаевой, один из убитых — чемпион Украины по дзюдо в весовой категории более 100 кг из Запорожья Евгений Сотников. Его ранее осудили за убийство 18-летнего парня.

Что известно о Сотникове

40-летний участник Олимпийских игр 2008 в Пекине, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы и мира.

Спортсмена осудили на 15 лет лишения свободы за убийство молодого парня в одном из кафе Запорожья в 2010 году.

Так, двое местных жителей в возрасте 18 и 19 лет не захотели выпивать вместе с Евгением. Поэтому спортсмен достал пистолет и выстрелил в старшего, но не попал, а затем смертельно травмировал младшего.

Сначала Сотникову суд вынес пожизненное заключение, однако в 2011 году смягчили наказание.

В 2008 году Сотников пьяным ранил ножом своего знакомого. А в 2007 году он выстрелил человеку в ногу.

Денисова заявила, что нарушения права на жизнь и безопасность украинцев, находящихся в тюрьмах на неподконтрольных Украине территориях стало следствием остановки процесса перевода.

По данным Денисовой, 450 граждан Украины, отбывающих наказание на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, ждут перевода. Из них — 70 пожизненных.

Омбудсмен требует проверить обстоятельства гибели украинских граждан и состояния соблюдения прав других удерживаемых лиц на временно оккупированных территориях.

Источник: Людмила Денисова