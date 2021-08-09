У колоніїї “ДНР” вбили трьох українців, серед них – чемпіон України з дзюдо Сотников

У так званій Кіровській виправній колонії №33, розташованій на території “ДНР”, вбили трьох громадян України. Їх засудили ще до початку російсько-української війни на Донбасі.

Як повідомила український омбудсмен Людмила Денісова, один із вбитих просив її про переведення на підконтрольну Україні територію для відбування покарання.

– На жаль, процес переведення осіб заблоковано окупаційною владою. Передача засуджених з “ДНР” не здійснюється з початку 2019 року, що зробило їх заручниками ситуації, – пояснила омбудсмен.

За даними радника глави української делегації в Тристоронній контактній групі Гайде Різаєвої, один із вбитих – чемпіон України з дзюдо у ваговій категорії понад 100 кг із Запоріжжя Євген Сотников. Його раніше засудили за вбивство 18-річного хлопця.

Що відомо про Сотникова

40-річний спортсмен – учасник Олімпійських ігор 2008 в Пекіні, срібний і бронзовий призер чемпіонатів Європи та світу.

Спортсмена засудили на 15 років позбавлення волі за вбивство молодого хлопця в одному з кафе Запоріжжя у 2010 році.

Так, двоє місцевих жителів віком 18 та 19 років не захотіли випивати разом з Євгеном. Тож спортсмен дістав пістолет і вистрілив в старшого, але не поцілив, а потім смертельно травмував іншого.

Спочатку Сотникову суд виніс довічне ув’язнення, однак у 2011 році пом’якшили покарання.

У 2008 році Сотников п’яним поранив ножем свого знайомого. А у 2007 році він вистрілив людині в ногу.

Денісова заявила, що порушення права на життя та безпеку українців, які перебувають в в’язницях на непідконтрольних Україні територіях стало наслідком зупинення процесу переведення.

За даними омбудсмена, 450 громадян України, які відбувають покарання на тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, чекають на переведення. Із них – 70 довічників.

Омбудсмен вимагає перевірити обставини загибелі українських громадян та стану додержання прав інших утримуваних осіб на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Людмила Денісова