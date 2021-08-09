В оккупированном Крыму нашли повешенными двух пропавших крымских татар

В оккупированном Крыму нашли мертвыми 19-летнего Османа Аджиосманова и 23-летнего Айдера Джемалядинова. Накануне парни исчезли при странных обстоятельствах.

Инциденты произошли в разных районах полуострова. 19-летний Осман Аджиосманов пропал 2 июля в селе Зуя Белогорского района.

Уже 8 августа молодого человека, похожего на Османа Аджиосманова, нашли повешенным в лесополосе. Дома его ждала бабушка, которая воспитывала парня с детства.

По предварительной информации, тело трудно узнать, поэтому действительно ли это 19-летний Осман, подтвердит экспертиза.

Об исчезновении 23-летнего Айдера Джемалядинова стало известно 26 июля. Парень уехал из дома на Красном Nissan Almera, и с тех пор перестал выходить на связь.

Случайные прохожие нашли Айдера повешенным в Симферопольском районе. Семья умершего подтвердила, что признаков насильственной смерти на теле не было.

Источник: Avdet

Фото: Avdet, Depositphotos