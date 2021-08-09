В окупованому Криму знайшли повішеними двох зниклих кримських татар

В окупованому Криму знайшли мертвими 19-річного Османа Аджіосманова та 23-річного Айдера Джемалядінова. Напередодні хлопці зникли за дивних обставин.

Інциденти сталися у різних районах півострова. 19-річний Осман Аджіосманов зник 2 липня в селі Зуя Білогірського району.

Вже 8 серпня молодого чоловіка, схожого на Османа Аджіосманова, знайшли повішеним у лісосмузі. Вдома на нього чекала бабуся, яка виховувала хлопця з дитинства.

За попередньою інформацію, тіло важко впізнати, тому чи справді це 19-річний Осман, підтвердить експертиза.

Про зникнення 23-річного Айдера Джемалядінова стало відомо 26 липня. Хлопець поїхав з дому на червоному Nissan Almera, і відтоді перестав виходити на зв’язок.

Випадкові перехожі знайшли Айдера повішеним у Сімферопольському районі. Родина померлого підтвердила, що ознак насильницької смерті на тілі не було.

Джерело: Avdet

Фото: Avdet, Depositphotos