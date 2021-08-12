Летел на скорости с коньяком в руках: в ДТП в Одессе пострадали четыре человека

На днях в Одессе произошло масштабное ДТП: водитель серебристого BMW на скорости влетел в машину, стоявшую впереди перед красным сигналом светофора.

Рикошет стал травматичным для пешеходов, которые в этот момент переходили дорогу на зеленый свет.

Кроме 33-летнего виновника аварии в больницу попали 23-летний парень и две пожилые женщины 72 и 76 лет. К счастью, обошлось без жертв: повреждения были незначительными.

Врачи оказали пациентам всю необходимую помощь и отпустили их домой, а вот у водителя взяли кровь на экспертизу.

Что видели очевидцы

После аварии на место происшествия прибыла скорая помощь, которая госпитализировала пострадавших, в том числе и водителя BMW.

А вот в оставленной машине очевидцы увидели спиртное.

— На сиденье лежала открытая бутылка коньяка, — рассказал об увиденном один из водителей.

Дмитрий Демчук, который сидел за рулем Aydi, пострадавшей в результате столкновения с BMW, убежден, что виновник аварии избежит ответственности.

Механические повреждения также получили автомобили BMW и Skoda, которые оказались рядом, — отметили в полиции.

За содеянное горе-водитель, спровоцировавший ДТП в Одессе, понесет лишь административную ответственность, поскольку обошлось без жертв.

Кроме штрафа, вероятно, на некоторое время у него заберут права.