Летів на швидкості з коньяком в руках: у ДТП в Одесі постраждали четверо людей

Днями в Одесі сталася масштабна ДТП: водій сріблястого BMW на швидкості влетів у машину, що стояла попереду перед червоним світлом світлофора.

Рикошет став травматичним для пішоходів, який у цю мить переходили дорогу на зелене світло.

Окрім 33-річного винуватця аварії до лікарні потрапили 23-річний хлопець та дві літні жінки 72 та 76 років. На щастя, обійшлося без жертв: ушкодження були незначними.

Лікарі надали пацієнтам усю необхідну допомогу та відпустили їх додому, а от у водія взяли кров на експертизу.

Що бачили очевидці

Після аварії на місце події прибула швидка допомога, яка госпіталізувала постраждалих, зокрема і водія BMW.

А от у залишеній машині очевидці побачили спиртне.

– На сидінні лежала відкрита пляшка коньяку, – розповів про побачене один із водіїв.

Дмитро Демчук, який сидів за кермом Aydi, що постраждала внаслідок зіткнення з BMW, переконаний, що винуватець аварії уникне відповідальності.

– Механічних пошкоджень також зазнали автомобілі BMW та Skoda, які опинилися поряд, – зазначили у поліції.

За скоєне горе-водій, що спровокував ДТП в Одесі, понесе лише адміністративну відповідальність, оскільки обійшлося без жертв.

Окрім штрафу, ймовірно, на деякий час у нього заберуть права.