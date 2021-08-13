В городе Рубежное Луганской области 17-летний юноша выстрелил из винтовки в сторону компании детей, которые ехали на велосипедах. В результате пострадал 13-летний подросток.

Инцидент произошел поздним вечером 12 августа. Пострадавший ребенок сейчас находится в больнице с пулевым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов.

— 17-летний юноша открыл огонь в сторону компании детей, которые выезжали на велосипедах, в результате чего 13-летний парень получил ранения. Ребенка с пулевым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов доставили в больницу, — сообщила в Facebook пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Следователи внесли информацию об инциденте в ЕРДР по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Парню грозит от пяти до восьми лет тюрьмы, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Во время осмотра пневматической винтовки отсутствовали маркировка и номера — она была сделана самостоятельно из запчастей различных пневматических винтовок калибра 4,5 мм.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, свидетелей и мотивы, а также происхождение оружия.

Источник: Татьяна Погукай

Фото: Татьяна Погукай