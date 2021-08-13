У місті Рубіжне Луганської області 17-річний юнак вистрелив з рушниці в бік компанії дітей, які їхали на велосипедах. У результаті постраждав 13-річний підліток.

Інцидент стався пізно увечері 12 серпня. Постраждала дитина зараз перебуває в лікарні із кульовим пораненням черевної порожнини та пошкодженням внутрішніх органів.

– 17-річний юнак відкрив вогонь в бік компанії дітей, які виїжджали на велосипедах, в результаті чого 13-річний хлопець отримав поранення. Дитину з кульовим пораненням черевної порожнини та пошкодженням внутрішніх органів доставили в лікарню, – повідомила в Facebook прес-секретар поліції Луганській області Тетяна Погукай.

Слідчі внесли інформацію про інцидент в ЄРДР за ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Хлопцеві загрожує від п’яти до восьми років в’язниці, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Під час огляду пневматичної гвинтівки були відсутні маркування та номери – вона була зроблена самостійно із запчастин різних пневматичних гвинтівок калібру 4,5 мм.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події, свідків і мотиви, а також походження зброї.

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Джерело: Тетяна Погукай

Фото: Тетяна Погукай