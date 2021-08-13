Выпрыгивала на ходу: во Львове таксист повез 11-летнюю девочку в неизвестном направлении

Во Львове 11-летняя выпрыгнула из такси на ходу, когда поняла, что водитель повез ее в неизвестном направлении.

Подробности инцидента в сообществе Varta на Facebook рассказала мать пострадавшего ребенка.

Повез девочку в другой район Львова

Инцидент произошел вечером 11 августа. Муж и жена вернулись с работы домой и поняли, что забыли о важных посылках с почты.

Женщина попросила свою дочь поехать в отделение на улице Низинной.

Для этого она заказала такси Bolt, четко отметив адреса улиц: Широкая-Низинная-Широкая. Отметим, что это Железнодорожный район Львова.

Когда водитель начал поездку, девочка поняла, что машина движется в противоположном направлении.

— Пишет дочка в Viber: мама, мы как-то не туда едем. Звоню и говорю: дай трубку водителю. Он молчит и отворачивается, — написала мать пострадавшего ребенка.

После такой реакции девочка решила рискнуть и выпрыгнула с заднего сидения автомобиля, пока такси стояло на красном сигнале светофора. К счастью, ребенок не пострадал.

На тот момент такси двигалось по Левандовскому мосту, ведущему в соседний, Франковский район города.

Таксиста нашли неравнодушные львовяне

Уже на следующий день в соцсетях появилось видео общения с тем самым таксистом.

Мужчина уверял собеседников, что “не смотрел на точку в навигаторе программы”, а правильного адреса, который назвала девочка, “не расслышал”.

Он также заявил, что просто планировал отвезти ребенка на улицу Научную (Франковский район Львова).

В то же время в комментариях под публикацией матери пострадавшего ребенка появился комментарий от девушки, которая в прошлом году также имела инцидент с этим таксистом. Тогда ее мать вынуждена была забирать ее из другого района.

Заинтересуются ли поведением таксиста правоохранители, пока неизвестно.

Источник: Varta1