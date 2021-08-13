Вистрибувала на ходу: у Львові таксист повіз 11-річну дівчинку в невідомому напрямку

У Львові 11-річна дівчинка вистрибнула з таксі на ходу, коли зрозуміла, що водій повіз її в невідомому напрямку.

Подробиці інциденту у спільноті Varta на Facebook розповіла матір постраждалої дитини.

Повіз дівчинку в інший район Львова

Інцидент стався ввечері 11 серпня. Чоловік і дружина повернулися з роботи додому і зрозуміли, що забули про важливі посилки з пошти.

Жінка попросила свою доньку поїхати у відділення на вулиці Низинній.

Для цього вона замовила таксі Bolt, чітко зазначивши адреси вулиць: Широка-Низинна-Широка. Зазначимо, що це Залізничний район Львова.

Коли водій почав поїздку, дівчинка зрозуміла, що вони прямують у протилежному від її дому напрямку.

– Пише донька в Viber: мамо, ми щось не туди їдемо. Телефоную і кажу: дай трубку водієві. Він мовчить і відвертається, – написала матір постраждалої дитини.

Після такої реакції дівчинка ризикнула і вистрибнула із заднього сидіння автомобіля, поки таксі стояло на червоному сигналі світлофора. На щастя, дитина не постраждала.

На той момент таксі рухалося Левандівським мостом, який веде у сусідній, Франківський район міста.

Таксиста знайшли небайдужі львів’яни

Вже наступного дня у соцмережах з’явилося відео спілкування з тим самим таксистом.

Чоловік запевняв співрозмовників, що “не дивився на точку в навігаторі програми”, а правильної адреси, яку назвала дівчинка, “не розчув”.

Він також заявив, що просто планував відвезти дитину на вулицю Наукову (Франківський район Львова).

Водночас у коментарях під публікацією матері постраждалої дитини з’явився коментар від дівчини, яка минулого року також мала інцидент із цим таксистом. Тоді її матір змушена була забирати дитину з іншого району.

Чи зацікавляться поведінкою таксиста правоохоронці, наразі невідомо.

Джерело: Varta1