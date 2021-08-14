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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Турции разбился российский пожарный самолет

Самолет, літак

Возле турецкого города Кахраманмараш разбился пожарный самолет Бе-200. Пока неизвестно, выжили ли семь членов экипажа на борту.

По данным иностранных СМИ, на борту пожарного самолета находилось семь человек. Среди них пятеро граждан — иностранцы.

Агентство ANews сообщило, что самолет Бе-200 арендовало Главное лесное управление Турции у Российской Федерации.

По данным агентства DHA, самолет разбился во время тушения лесного пожара в районе Бертиса. Согласно сообщению, причина крушения еще не установлена.

Источник: Anews

Фото: Pexels

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