В Турции разбился российский пожарный самолет

Возле турецкого города Кахраманмараш разбился пожарный самолет Бе-200. Пока неизвестно, выжили ли семь членов экипажа на борту.
#BREAKING The extinguishing plane that crashed in #Turkey , Kahramanmaras
There are 7 personnel in the Be-200 type aircraft leased from #Russia. pic.twitter.com/7J9iYiWLqm
— Dailyaz (@dailyaz1) August 14, 2021
????Footage of plane crashing into mountain#Russia #Turkey https://t.co/oCBA1nMldF pic.twitter.com/sXSU4YMb4k
— Dailyaz (@dailyaz1) August 14, 2021
По данным иностранных СМИ, на борту пожарного самолета находилось семь человек. Среди них пятеро граждан — иностранцы.
Агентство ANews сообщило, что самолет Бе-200 арендовало Главное лесное управление Турции у Российской Федерации.
По данным агентства DHA, самолет разбился во время тушения лесного пожара в районе Бертиса. Согласно сообщению, причина крушения еще не установлена.
Источник: Anews