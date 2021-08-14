В Турции разбился российский пожарный самолет

Возле турецкого города Кахраманмараш разбился пожарный самолет Бе-200. Пока неизвестно, выжили ли семь членов экипажа на борту.

#BREAKING The extinguishing plane that crashed in #Turkey , Kahramanmaras There are 7 personnel in the Be-200 type aircraft leased from #Russia. pic.twitter.com/7J9iYiWLqm — Dailyaz (@dailyaz1) August 14, 2021

По данным иностранных СМИ, на борту пожарного самолета находилось семь человек. Среди них пятеро граждан — иностранцы.

Агентство ANews сообщило, что самолет Бе-200 арендовало Главное лесное управление Турции у Российской Федерации.

По данным агентства DHA, самолет разбился во время тушения лесного пожара в районе Бертиса. Согласно сообщению, причина крушения еще не установлена.

Источник: Anews