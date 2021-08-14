У Туреччині розбився пожежний літак

Біля турецького міста Кахраманмараш розбився пожежний літак Бе-200. Наразі невідомо, чи вижили члени екіпажу на борту.

#BREAKING The extinguishing plane that crashed in #Turkey , Kahramanmaras There are 7 personnel in the Be-200 type aircraft leased from #Russia. pic.twitter.com/7J9iYiWLqm — Dailyaz (@dailyaz1) August 14, 2021

За даними іноземних ЗМІ, на борту пожежного літака перебувало щонайменше п’ятеро осіб. Серед них – громадяни РФ та іноземці.

Агентство ANews повідомило, що літак Бе-200 орендувало Головне лісове управління Туреччини у Російської Федерації.

За даними агентства DHA, літак розбився під час гасіння лісової пожежі у районі Бертіса. Згідно з повідомленням, причина катастрофи ще не встановлена.

Лісові пожежі у Туреччині допомагають гасити також українські рятувальники. Вогонь спалахнув на території країни щонайменше тиждень тому та його до цього часу не можуть ліквідувати.

Джерело: Anews