У Туреччині розбився пожежний літак

Біля турецького міста Кахраманмараш розбився пожежний літак Бе-200. Наразі невідомо, чи вижили члени екіпажу на борту.
#BREAKING The extinguishing plane that crashed in #Turkey , Kahramanmaras
There are 7 personnel in the Be-200 type aircraft leased from #Russia. pic.twitter.com/7J9iYiWLqm
— Dailyaz (@dailyaz1) August 14, 2021
????Footage of plane crashing into mountain#Russia #Turkey https://t.co/oCBA1nMldF pic.twitter.com/sXSU4YMb4k
— Dailyaz (@dailyaz1) August 14, 2021
За даними іноземних ЗМІ, на борту пожежного літака перебувало щонайменше п’ятеро осіб. Серед них – громадяни РФ та іноземці.
Агентство ANews повідомило, що літак Бе-200 орендувало Головне лісове управління Туреччини у Російської Федерації.
За даними агентства DHA, літак розбився під час гасіння лісової пожежі у районі Бертіса. Згідно з повідомленням, причина катастрофи ще не встановлена.
Лісові пожежі у Туреччині допомагають гасити також українські рятувальники. Вогонь спалахнув на території країни щонайменше тиждень тому та його до цього часу не можуть ліквідувати.
Джерело: Anews