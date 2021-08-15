Пожар в Харькове: подробности пожара

В городе Харьков произошел пожар в 9-этажном жилом доме. В спасательную службу позвонили свидетели происшествия, которые вызвали пожарных.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, выяснили, что огонь вспыхнул на балконе и в комнате квартиры на восьмом этаже многоэтажки по адресу улица Новгородская, 44.

На место пожара направили четыре отделения службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице. Площадь возгорания составила около 20 кв. м.

Через 45 минут после сообщения пожарным удалось локализовать пламя, а через почти час полностью потушить.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют возможные причины пожара.

По данным ГСЧС, за последние сутки произошло 411 пожаров на территории Украины. 82 случая из них возникли в жилом секторе. К сожалению, за это время погибли три человека и пострадали пять людей. Однако работникам ГСЧС удалось спасти трех граждан.

Всего с начала года произошло 46 644 пожаров, в которых погибли 1 022 человек и пострадали 857 граждан, однако 987 человек спасли.