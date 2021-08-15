Пожежа в Харкові: подробиці пожежі

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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Пожежа у Харкові: полум’я спалахнуло у 9-поверхівці

Пожежа у Харкові: полум’я спалахнуло у 9-поверхівці

У місті Харків сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку. У рятувальну службу зателефонували свідки події, які викликали вогнеборців.

Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що вогонь спалахнув на балконі та в кімнаті квартири на восьмому поверсі багатоповерхівки за адресою вулиця Новгородська, 44.

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На місце пожежі направили чотири відділення служби порятунку на автоцистернах та одне відділення на автодрабині. Площа займання становила близько 20 кв. м.

Через 45 хвилин після повідомлення вогнеборцям вдалося локалізувати полум’я, а ще через майже годину повністю загасити.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що постраждалих немає. Наразі фахівці з’ясовують можливі причини пожежі.

За даними ДСНС, за останню добу сталося 411 пожеж на території України. 82 випадки з них виникли у житловому секторі. На жаль, за цей час загинуло троє людей та постраждало п’ятеро осіб. Однак працівникам ДСНС вдалося врятувати трьох громадян.

Загалом з початку року сталося 46 644 пожеж, у яких загинули 1 022 людей та постраждали 857 громадян, проте 987 осіб врятували.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС, Pexels

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