Пожежа в Харкові: подробиці пожежі

У місті Харків сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку. У рятувальну службу зателефонували свідки події, які викликали вогнеборців.

Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що вогонь спалахнув на балконі та в кімнаті квартири на восьмому поверсі багатоповерхівки за адресою вулиця Новгородська, 44.

На місце пожежі направили чотири відділення служби порятунку на автоцистернах та одне відділення на автодрабині. Площа займання становила близько 20 кв. м.

Через 45 хвилин після повідомлення вогнеборцям вдалося локалізувати полум’я, а ще через майже годину повністю загасити.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що постраждалих немає. Наразі фахівці з’ясовують можливі причини пожежі.

За даними ДСНС, за останню добу сталося 411 пожеж на території України. 82 випадки з них виникли у житловому секторі. На жаль, за цей час загинуло троє людей та постраждало п’ятеро осіб. Однак працівникам ДСНС вдалося врятувати трьох громадян.

Загалом з початку року сталося 46 644 пожеж, у яких загинули 1 022 людей та постраждали 857 громадян, проте 987 осіб врятували.