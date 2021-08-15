Мальчика из Коломыи, который отстал от семьи и потерялся во время подъема на Говерлу, нашли. Он живой.

По информации КУРС, мальчика нашли в горах.

Накануне в Ивано-Франковской области во время подъема на гору Говерла ребенок отстал от туристической группы из Коломыи и заблудился.

Мальчика искали с вечера 14 августа.

Для поисков пропавшего ребенка привлекли 57 работников ГСЧС, 37 представителей Национальной полиции, 30 нацгвардейцев, 11 работников Вооруженных сил, 13 волонтеров и восемь представителей Карпатского национального природного парка.

Спасатели обследовали различные зоны и секторы этой горной местности.

Привлекли более 150 человек, почти 20 единиц техники от полиции и Нацгвардии, трех собак (ГСЧС и Нацполиции) и квадрокоптер (ГСЧС).