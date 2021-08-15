У Карпатах знайшли загубленого 6-річного хлопчика

Хлопчика з Коломиї, який відстав від родичів і загубився під час підйому на Говерлу, знайшли. Він живий.

За інформацією КУРС, хлопчика знайшли в горах.

Напередодні в Івано-Франківській області під час підйому на зеленому маршруті на гору Говерла дитина відстала від туристичної групи з Коломиї та заблукала.

Хлопчика шукали з вечора 14 серпня.

Сім пошукових груп шукали дитину. Для пошуків зниклої дитини залучили 57 працівників ДСНС, 37 представників Національної поліції, 30 нацгвардійців, 11 працівників Збройних сил, 13 волонтерів та вісім представників Карпатського національного природного парку.

Рятувальники обстежили різні зони та сектори цієї гірської місцевості.

Загалом залучили понад 150 людей, майже 20 одиниць техніки від поліції та Нацгвардії, трьох собак (ДСНС і Нацполіції) та квадрокоптер (ДСНС).