17 августа в 08.35 в Черкассах возле пляжа Пушкинский автомобиль Opel Vivaro врезался в дерево. В результате ДТП погибла девушка. Ей было ориентировочно 17-18 лет.

Кроме того, в аварии травмировалось еще семь человек. На место происшествия прибыло сразу пять бригад скорой помощи.

Пострадавших и погибшую деблокировали из автомобиля работники аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте происшествия. Шестерых из них доставили в Третью Черкасскую городскую больницу.

В крайне тяжелом состоянии была 19-летняя девушка. У нее диагностировали политравму, травматический шок и закрытые переломы.

Пострадали в ДТП и двое ее сверстников: у парня – закрытая черепно-мозговая травма и ушиб колена, у девушки – ссадины лица и головы.

В больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой живота и грудной клетки госпитализировали 28-летнюю женщину.

У мужчины 30-ти лет – травматическая экстракция зубов и рваная рана губы.

У 37-летнего мужчины – множественные поверхностные травмы головы и закрытая черепно-мозговая травма.

Еще у одного 37-летнего мужчины – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и рассеченная рана брови.

Масштабная авария в Черкассах: есть погибшая и семеро травмированных / 3 фотографии

На месте происшествия черкасские спасатели отключили питание от аккумуляторной батареи Opel Vivaro.

Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета, ГСЧС

Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета, ГСЧС