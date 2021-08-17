ДТП у Черкасах

17 серпня о 08.35 у Черкасах біля пляжу Пушкінський автомобіль Opel Vivaro врізався в дерево. Унаслідок ДТП загинула дівчина. Їй було орієнтовно 17-18 років.

Крім того, в аварії травмувалося ще сім осіб. На місце події прибуло одразу п’ять бригад швидкої допомоги.

Потерпілих та загиблу деблокували з автомобіля працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Медики надали допомогу постраждалим на місці події. Шістьох із них доправили до Третьої Черкаської міської лікарні.

У вкрай важкому стані була 19-річна дівчина. У неї діагностували політравму, травматичний шок та закриті переломи.

Постраждали в ДТП й двоє її однолітків: у хлопця – закрита черепно-мозкова травма та забій коліна, у дівчини – садна обличчя та голови.

До лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою живота та грудної клітки госпіталізували 28-річну жінку.

У чоловіка 30-ти років – травматична екстракція зубів та рвана рана губи.

У 37-річного чоловіка – множині поверхневі травми голови та закрита черепно-мозкова травма.

Ще в одного 37-річного чоловіка – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та розсічена рана брови.

Масштабна аварія в Черкасах: є загибла та семеро травмованих / 3 фотографии

На місці події черкаські рятувальники відключили живлення від акумуляторної батареї Opel Vivaro.

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради, ДСНС

Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради, ДСНС