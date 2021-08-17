ДТП у Черкасах

17 серпня о 08.35 у Черкасах біля пляжу Пушкінський автомобіль Opel Vivaro врізався в дерево. Унаслідок ДТП загинула дівчина. Їй було орієнтовно 17-18 років.
Крім того, в аварії травмувалося ще сім осіб. На місце події прибуло одразу п’ять бригад швидкої допомоги.
Потерпілих та загиблу деблокували з автомобіля працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Медики надали допомогу постраждалим на місці події. Шістьох із них доправили до Третьої Черкаської міської лікарні.
У вкрай важкому стані була 19-річна дівчина. У неї діагностували політравму, травматичний шок та закриті переломи.
Постраждали в ДТП й двоє її однолітків: у хлопця – закрита черепно-мозкова травма та забій коліна, у дівчини – садна обличчя та голови.
До лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою живота та грудної клітки госпіталізували 28-річну жінку.
У чоловіка 30-ти років – травматична екстракція зубів та рвана рана губи.
У 37-річного чоловіка – множині поверхневі травми голови та закрита черепно-мозкова травма.
Ще в одного 37-річного чоловіка – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та розсічена рана брови.
На місці події черкаські рятувальники відключили живлення від акумуляторної батареї Opel Vivaro.
Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради, ДСНС
Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради, ДСНС