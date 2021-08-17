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Валентина Летяк |

Под Черкассами похитили шестилетнего мальчика: кого подозревают

Викрадення дитини під Черкасами поліція

В селе Красная Слобода Черкасского районе 16 августа около 18.30 неизвестный мужчина похитил шестилетнего мальчика, который играл на улице.

Родственники ребенка говорят, что к похищению может быть причастен его отец — гражданин Германии.

По словам свидетелей, на улице к мальчику подъехал автомобиль темного цвета. Из него вышел мужчина, он посадил малыша в салон и уехал в неизвестном направлении.

Все наряды полиции ориентированы на поиски злоумышленника и похищенного мальчика.

Открыто производство по ч. 2 ст. 146 УКУ — Незаконное лишение свободы или похищение человека. Статьей предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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