Коляску крутило, как в стиралке: в Харькове родители с младенцем успели выйти из лифта

В Харькове молодые родители с полуторамесячной дочкой на руках едва успели выйти из неисправного лифта на шестом этаже перед тем, как он резко пошел вниз — вместе с детской коляской. Это произошло 16 августа около 23.00 в многоэтажке на улице Гвардейцев Широнинцев, 43-В.
По словам мужчины, чудом никто из них не пострадал, а кабина лифта с коляской пролетела шесть этажей.
— Приехала ремонтная бригада, открыла лифт, коляска был колесами вверх. Я не знаю, что могло быть с ребенком, если бы он там остался. В коляске механизм вырвало, он сломан, вероятно, ее крутило, как в барабане стиральной машины, — рассказал напуганный отец.
Коляска ремонту не подлежит, но хорошо, что с дочкой все в порядке, успокаивается мужчина.
Он говорит, что проблемы с лифтом были в течение последних двух недель, он мог ломаться по 10 раз в день.
В то же время в горсовете Харькова заявили, что проблем с лифтом 16 августа не было, и он никуда не падал.
Источник: Суспільне
Фото: Суспільне