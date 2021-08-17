У Харкові молоді батьки з півторамісячною донькою на руках ледь встигли вийти з несправного ліфта на шостому поверсі перед тим, як він різко рушив вниз – разом з дитячим візочком. Це сталося 16 серпня близько 23.00 у багатоповерхівці на вулиці Гвардійців Широнінців, 43-В.

За словами чоловіка, дивом ніхто з них не постраждав, а кабіна ліфта з візочком пролетіла шість поверхів.

– Приїхала ремонтна бригада, відкрила ліфт, візочок був колесами догори. Я не знаю, що могло бути з дитиною, якби вона там залишилася. У візочку механізм вирвало, він зламаний, певно, його крутило, як у барабані пральної машини, – розповів наляканий батько.

Візочок ремонту не підлягає, але добре, що з донечкою все гаразд, заспокоюється чоловік.

Він каже, що проблеми з ліфтом були протягом останніх двох тижнів, він міг ламатися по 10 разів на день.

Водночас у міськраді Харкова заявили, що проблем з ліфтом 16 серпня не було, і він нікуди не падав.

Візочок крутило, як у пралці: у Харкові батьки з немовлям встигли вийти з ліфта / 3 фотографии

Джерело: Суспільне

Фото: Суспільне