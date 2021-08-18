Могут отнять лицензию: на ноутбуке одесского семейного врача нашли детское порно

В Одессе задержала 59-летнего мужчину, хранившего терабайты порнографии. На некоторых фотографиях киберполиция обнаружила несовершеннолетних детей.
Подозреваемым оказался семейный врач с многолетним стажем работы.
Десятки папок с порнографическим контентом мужчина хранил на своем компьютере. Распространял ли он детскую порнографию в соцсетях, будет ли устанавливать следствие.
Терабайты изъятых медиа-файлов для взрослых изъяты для дальнейшего проведения судебно-искусствоведческой экспертизы.
Что говорят в полиции
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 301-1 УК Украины. Речь идет о получении доступа к детской порнографии, ее приобретении, хранении, изготовлении, сбыте и распространении.
Семейный врач уже получил сообщение о подозрении. Лишат ли его лицензии, пока неизвестно.
Если суд докажет вину мужчины, ему грозит условный срок до пяти лет или от двух до шести лет тюрьмы.