Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 28 апреля 2026 года — обстановка на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 182 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Противник нанес 43 авиаудара – сбросил 150 управляемых авиабомб.
Кроме того, он задействовал для поражения 3637 дронов-камикадзе и осуществил 1570 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2026 года
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 525 суток.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
