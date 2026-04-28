За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 182 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Противник нанес 43 авиаудара – сбросил 150 управляемых авиабомб.

Кроме того, он задействовал для поражения 3637 дронов-камикадзе и осуществил 1570 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2026 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 525 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

