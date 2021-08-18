Можуть забрати ліцензію: на ноутбуці одеського сімейного лікаря знайшли дитяче порно

В Одесі затримали 59-річного чоловіка, який зберігав терабайти порнографії. На деяких фотографіях кіберполіція виявила неповнолітніх дітей.

Підозрюваним виявився сімейний лікар із багаторічним стажем роботи.

Десятки папок із порнографічним контентом чоловік зберігав на своєму комп’ютері. Чи поширював він дитячу порнографію у соцмережах, встановлюватиме слідство.

Терабайти медіа-файлів для дорослих вилучено для подальшого проведення судово-мистецтвознавчої експертизи.

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.301-1 КК України. Йдеться про отримання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення, збут і розповсюдження.

Сімейний лікар вже отримав повідомлення про підозру. Чи позбавлять його ліцензії, наразі невідомо.

Якщо суд доведе вину чоловіка, йому загрожує умовний термін до п’яти років або від двох до шести років в’язниці.