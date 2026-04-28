Потери врага на 28 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 180 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 525-е сутки полномасштабной войны превысили 1,327 млн.

  • личного состава — около 1 327 640 (+1 180);
  • танков — 11 892;
  • боевых бронированных машин — 24 483 (+16);
  • артиллерийских систем — 40 771 (+34);
  • реактивных систем залпового огня — 1 755 (+2);
  • средств противовоздушной обороны — 1 354;
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 350;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 260 258 (+1 039);
  • крылатых ракет — 4 579;
  • кораблей (катеров) — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 91 986 (+276);
  • специальной техники — 4 141 (+5).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 525 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

ЗСУ

