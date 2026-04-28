Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 28 апреля: ВСУ ликвидировали 1180 оккупантов, 34 артсистемы и 1039 БпЛА
Потери врага на 28 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 180 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 525-е сутки полномасштабной войны превысили 1,327 млн.
Потери врага на 28 апреля 2026 года
- личного состава — около 1 327 640 (+1 180);
- танков — 11 892;
- боевых бронированных машин — 24 483 (+16);
- артиллерийских систем — 40 771 (+34);
- реактивных систем залпового огня — 1 755 (+2);
- средств противовоздушной обороны — 1 354;
- самолетов — 435;
- вертолетов — 350;
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 260 258 (+1 039);
- крылатых ракет — 4 579;
- кораблей (катеров) — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 91 986 (+276);
- специальной техники — 4 141 (+5).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 525 суток.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
