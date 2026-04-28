Во вторник, 28 апреля, отмечается День охраны труда в Украине и День работников скорой медицинской помощи.

На эту же дату приходятся Всемирный день охраны труда, Международный день памяти всех жертв труда, День чтения великой поэзии, День химической безопасности, День биологических часов и

Православная церковь сегодня чтит память святых мучеников Максима, Дады, Квинтилиана, а также святителя Кирилла Туровского.

Какой сегодня церковный праздник — 28 апреля 2026 года

Каждый год 28 апреля верующие вспоминают святых мучеников Максима, Дады, Квинтилиана. Они были братьями и пострадали во времена правления императора Диоклетиана (284-305).

Святые проповедовали христианство и отказывались приносить жертвы языческим богам. За это Максима, Даду и Квинтилиана подвергли пыткам. Братьев долго мучили, а потом отсекли их головы мечом.

Также сегодня церковь чтит память святителя Кирилла, епископа Туровского. Он с юных лет усердно изучал Священное Писание. Став взрослым, Кирилл принял постриг в Борисоглебовском монастыре.

Какой сегодня, 28 апреля 2026 года, день в Украине

В Украине сегодня отмечают День охраны труда. Праздник был установлен указом президента от 18 августа 2006 года.

В этот день проводят мероприятия с целью привлечения внимания общества, органов государственной власти к вопросам охраны труда. Также принято чтить память лиц, погибших на производстве.

Профессиональный праздник 28 апреля отмечают работники скорой медицинской помощи. Сегодня стоит поздравить всех, кто помогает людям и спасает жизни других.

Кто празднует день ангела 28 апреля 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Виталий, Кирилл, Максим и Анна.

Что нельзя делать 28 апреля 2026 года

В день святителя Кирилла не стоит планировать помолвку и свататься. По поверьям, нельзя менять серьги и прокалывать уши, чтобы не навлечь болезни.

Сегодня, как и в любой другой церковный праздник, запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать, обижать и обижаться.

Что можно делать сегодня

По народным приметам, сегодня утром нужно умыться теплой водой, чтобы смыть с себя все болезни и несчастья. Также в день святого Максима принято просить прощения друг у друга и забывать старые обиды.

Народные приметы на 28 апреля 2026 года

Теплый ветер — к хорошей погоде в мае.

Цветет рябина — ждите щедрого урожая овса.

Береза дает много сока — летом часто будут идти дожди.

Утром туман — в мае еще будут заморозки.

Теплая ночь с 27 апреля на 28 апреля — год будет урожайным.

