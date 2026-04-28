США и Иран могут заключить поэтапное мирное соглашение, несмотря на срыв переговоров. На первом этапе стороны рассматривают возвращение к статус-кво до войны, а вопрос ядерной программы могут отложить.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Переговоры США и Ирана: что известно

По данным источников, несмотря на сложную ситуацию после срыва второго раунда переговоров, стороны продолжают интенсивную дипломатическую работу за кулисами.

Речь идет о возможности заключения поэтапного соглашения, которое позволит избежать полного провала переговорного процесса.

Первый этап потенциальной договоренности предусматривает возвращение к довоенному статус-кво. В частности, речь идет о восстановлении полноценной работы Ормузского пролива без ограничений и пошлин.

Одним из ключевых моментов является то, что вопрос ядерной программы Ирана не планируют решать сразу.

Его могут перенести на следующие этапы переговоров, что позволит сторонам быстрее достичь первоначальных договоренностей.

В то же время именно ядерная программа остается главным спором между США и Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что любое соглашение должно предусматривать прекращение обогащения урана и отказ Ирана от материалов, близких к оружейному уровню.

Однако Тегеран категорически отвергает эти требования.

По информации источников, Трамп также скептически относится к последнему предложению Ирана и вряд ли согласится на него в нынешнем виде.

Посредники продолжают давить на обе стороны, чтобы достичь компромисса.

Ближайшие дни могут стать решающими для дальнейшей судьбы переговоров.

В то же время сохраняется риск, что США могут полностью отказаться от диалога и вернуться к военному сценарию.

По данным СМИ, Иран предлагает разделить переговоры на несколько этапов. Первоначально — решить вопрос Ормузского пролива, снять морскую блокаду и достичь прекращения огня.

Только после этого Тегеран предлагает вернуться к обсуждению своей ядерной программы.

Связанные темы:

