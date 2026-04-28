США и Иран могут заключить поэтапное мирное соглашение — CNN
США и Иран могут заключить поэтапное мирное соглашение, несмотря на срыв переговоров. На первом этапе стороны рассматривают возвращение к статус-кво до войны, а вопрос ядерной программы могут отложить.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Переговоры США и Ирана: что известно
По данным источников, несмотря на сложную ситуацию после срыва второго раунда переговоров, стороны продолжают интенсивную дипломатическую работу за кулисами.
Речь идет о возможности заключения поэтапного соглашения, которое позволит избежать полного провала переговорного процесса.
Первый этап потенциальной договоренности предусматривает возвращение к довоенному статус-кво. В частности, речь идет о восстановлении полноценной работы Ормузского пролива без ограничений и пошлин.
Одним из ключевых моментов является то, что вопрос ядерной программы Ирана не планируют решать сразу.
Его могут перенести на следующие этапы переговоров, что позволит сторонам быстрее достичь первоначальных договоренностей.
В то же время именно ядерная программа остается главным спором между США и Ираном.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что любое соглашение должно предусматривать прекращение обогащения урана и отказ Ирана от материалов, близких к оружейному уровню.
Однако Тегеран категорически отвергает эти требования.
По информации источников, Трамп также скептически относится к последнему предложению Ирана и вряд ли согласится на него в нынешнем виде.
Посредники продолжают давить на обе стороны, чтобы достичь компромисса.
Ближайшие дни могут стать решающими для дальнейшей судьбы переговоров.
В то же время сохраняется риск, что США могут полностью отказаться от диалога и вернуться к военному сценарию.
По данным СМИ, Иран предлагает разделить переговоры на несколько этапов. Первоначально — решить вопрос Ормузского пролива, снять морскую блокаду и достичь прекращения огня.
Только после этого Тегеран предлагает вернуться к обсуждению своей ядерной программы.