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Наташа Тарчевська |

Младший на 20 лет: в Новой Каховке 60-летняя женщина хотела убить своего сожителя

Младший на 20 лет: в Новой Каховке 60-летняя женщина хотела убить своего сожителя

В Херсонской области 60-летнюю женщину осудили за попытку убийства своего гражданского мужа. Разница в возрасте между супругами — более 20 лет.

Инцидент произошел весной 2020 года в Новой Каховке. В тот день они отдыхали дома, распивая алкоголь.

Ссора возникла во время застолья, и разъяренная женщина схватила кухонный нож и ударила 39-летнего мужчину в грудь.

В критическом состоянии Его госпитализировали в ближайшую больницу. Медикам удалось спасти мужчину.

Уголовное производство осуществлялось по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Следующие семь с половиной лет 60-летняя женщина проведет в тюрьме.

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Источник: Нацполиция

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