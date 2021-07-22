В Рокитном Ровенской области осудили 32-летнюю женщину, которая в порыве ревности зарезала сожителя.

Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. На застолье к паре в гости пришли знакомые, и в разгар вечеринки между влюбленными произошел конфликт.

Изменил с подругой: на Ровенщине осудили женщину, которая зарезала 27-летнего парня / 2 фотографии

Приревновав к подруге своего мужчину, который был младше нее, женщина схватила кухонный нож и нанесла один удар в область сердца.

Полицию и скорую помощь пришлось вызвать перепуганным гостям.

Поняв, что произошло, она пыталась остановить кровотечение, однако, 27-летний парень умер сразу после госпитализации.

Что решил суд

На судебных слушаниях женщина искренне раскаивалась и уверяла, что не планировала убивать сожителя, а лишь запугать.

Уголовное производство осуществлялось по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Сарненский районный суд признал женщину виновной и приговорил к семи годам лишения свободы.

Источник: Ровенская областная прокуратура