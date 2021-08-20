Молодший на 20 років: у Новій Каховці 60-річна жінка хотіла вбити свого співмешканця

У Херсонській області 60-річну жінку засудили за спробу вбивства свого цивільного чоловіка. Різниця у віці між подружжям – більше 20 років.

Інцидент стався навесні 2020 року у Новій Каховці. Того дня вони відпочивали вдома, розпиваючи алкоголь.

Сварка виникла під час застілля, і розлючена жінка схопила кухонний ніж і вдарила 39-річного чоловіка у груди.

У критичному стані його госпіталізували до найближчої лікарні. Медикам вдалося врятувати чоловіка.

Кримінальне провадження здійснювалося за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Наступні сім з половиною років 60-річна жінка проведе у в’язниці.