В Запорожской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли четыре человека, среди которых двое детей до восьми лет. Также пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Автомобили столкнулись около 4.00 утра 20 августа между селами Высокое и Радостное.

— На автодороге М-18 Харьков-Симферополь произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного из них. В результате ДТП погибли четыре человека, из них двое детей (возраст до восьми лет), и травмированы два человека, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу, — сообщили в ведомстве.

От ГСЧС привлекалось 10 человек и три единицы техники.

Напомним, ранее в Николаевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из водителей погиб на месте.

Потеряв контроль над управлением, водитель автомобиля Mercedes столкнулся с легковушкой ВАЗ (Лада) 2112, после чего влетел в грузовик DAF, перевозивший арбузы.