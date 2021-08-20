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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

У Запорізькій області автомобіль потрапив у ДТП і загорівся: загинули двоє дорослих і двоє дітей

дта аварія

У Запорізькій області зіткнулися два легкових автомобіля. У результаті загинули чотири людини, серед яких двоє дітей до восьми років. Також постраждали дві людини. 

Про це повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій. 

Автомобілі зіткнулися близько 4.00 ранку 20 серпня між селами Високе і Радісне. 

– На автодорозі М-18 Харків-Сімферополь сталося зіткнення двох легкових автомобілів з подальшим загорянням одного з них. У результаті ДТП загинули чотири людини, з них двоє дітей (вік до восьми років), і травмовані двоє людей, яких у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до лікарні, – повідомили у відомстві.

Від ДСНС залучалося 10 осіб і три одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше в Миколаївській області сталося ДТП за участю трьох автомобілів. Один з водіїв загинув на місці.

Втративши контроль над керуванням, водій автомобіля Mercedes зіткнувся з легковиком ВАЗ (Лада) 2112, після чого влетів у вантажівку DAF, яка перевозила кавуни.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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