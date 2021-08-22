В Корюковском районе Черниговской области отравились четверо детей в возрасте от четырех до шести лет. Все они в результате попали в больницу.

Детям стало плохо вечером 20 августа.

— Трем мальчикам и одной девочке стало плохо. Дети были доставлены в больницу. Врачам они жаловались на тошноту и боль в животе, — сообщили в пресс-службе местной полиции.

Предварительно установлено, что все четверо детей посещают одно и то же дошкольное учреждение в Менской территориальной общине.

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Если установят причастных к отравлению, им грозит штраф или ограничение свободы до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Массовое отравление в харьковской сети ресторанов

Ранее в результате массового отравления в одном из сетевых ресторанов Харькова госпитализировали по меньшей мере 78 человек с диагнозом энтероколит.

Часть пациентов уже выписали, однако большинство из них остаются в больницах под наблюдением медиков.

Специалисты проводят санитарные и противоэпидемические мероприятия в этих сетевых ресторанах.