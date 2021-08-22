У Корюківському районі Чернігівської області отруїлися четверо дітей у віці від чотирьох до шести років. Всі вони в результаті потрапили в лікарню.

Дітям стало погано ввечері 20 серпня.

– Трьом хлопчикам і одній дівчинці стало зле. Діти були доставлені в лікарню. Лікарям вони скаржилися на нудоту і біль у животі, – повідомили в прес-службі місцевої поліції.

Попередньо встановлено, що всі четверо дітей відвідують один і той самий дошкільний заклад в Менській територіальній громаді.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.

Якщо встановлять причетних до отруєння, їм загрожує штраф або обмеження волі до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Масове отруєння в харківській мережі ресторанів

Раніше в результаті масового отруєння в одному з мережевих ресторанів Харкова госпіталізували щонайменше 78 осіб з діагнозом ентероколіт.

Частина пацієнтів вже виписали, проте більшість з них залишаються в лікарнях під наглядом медиків.

Фахівці проводять санітарні та протиепідемічні заходи в цих мережевих ресторанах.